Novak Djokovic steht in seinem 47. Grand-Slam-Finale. Am Freitag will US-Jungstar Ben Shelton den Rekord-Lauf des Serben stoppen.

Nur 2:35 Stunden benötigte Djokovic am Mittwoch, um den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:1, 6:4, 6:4 vom Platz zu schießen. Jetzt wartet der nächste Ami auf den als Nr. 2 gesetzten Serben: Ben Shelton hält die US-Hoffnungen auf den ersten US-Open-Sieg seit 20 Jahren (Andy Roddick/2003) hoch. Djokovic löscht Federer aus Rekordliste Doch kann der 20-jährige Thiem-Bezwinger Djokovic auf dem Weg zum 24. Grand-Slam-Triumph stoppen? Mit seinem 47. Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier, dem 13. in Flushing Meadows, sicherte er sich auch diesen Rekord nun allein und liegt nun vor Legende Roger Federer. Jetzt wartet mit Shelton ein Überraschungsmann. Der 20-Jährige (ATP-Nr. 47) entschied das spektakuläre US-Duell mit Frances Tiafoe mit 6:2, 3:6, 7:6(7), 6:2 für sich. Tiafoe hatte kurz vor Beginn der Partie die besondere Bedeutung des ersten Viertelfinal-Duells zweier afroamerikanischer Männer bei einem Grand-Slam-Turnier in der Profi-Ära betont: "Es ist eine große Nacht aus vielen Gründen, offensichtlich zwei Amerikaner, zwei Afroamerikaner, eine große Nacht für People of Color, die zu mir und Ben aufschauen und wissen, dass sie auch in dieser Position sein können." Shelton kann das erste Duell gegen den 16 Jahre älteren Djokovic kaum erwarten: "Es könnte nicht besser sein!" Djokovic zollte seinem nächsten Kontrahenten viel Respekt: "Wenn sein Aufschlag kommt, ist es sehr schwierig gegen ihn zu spielen, besonders weil er Linkshänder ist." Damen-Semifinale: Gauff - Muchova Im Damen-Bewerb treffen im Halbfinale Coco Gauff (19) und Karolina Muchova (27) aufeinander. Die als Nr. 6 gesetzte US-Amerikanerin deklassierte die Lettin Jelena Ostapenko, die im Achtelfinale die Weltranglistenerste Iga Swiatek eliminiert hatte, in nur 68 Minuten mit 6:0,6:2. Publikumsliebling Gauff ist der erste amerikanische Teenager im Halbfinale der US Open seit Serena Williams 2001.