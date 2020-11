14-Jähriger Däne dominiert FIFA-Szene

Anders Vejrgang dominiert zurzeit den Ultimate-Team-Modus in FIFA 21. Nach den ersten fünf Wochen der "Weekend League", hat der 14-jährige Neuzugang von RB Leipzig alle 150 Matches gewonnen und steht an der Spitze der FUT Champions an der PlayStation 4.

Die Weekend League, die jede Woche von Freitag 9 Uhr bis Montag 9 Uhr läuft, ist sowas wie das Aushängeschild eines FIFA-Spielers. In dieser Königsklasse messen sich sowohl eSportler als auch Casual-Gamer um begehrte Belohnungen und Rewards, um sein Team laufend zu verbessern. Über dieses Ranking kann man sich auch für offizielle FIFA-Turniere qualifizieren, in denen es viel Preisgeld zu gewinnen gibt.

Vejrgang ist im September als neuer eSport-Spieler von RB Leipzig vorgestellt worden. In seiner Heimat ist der 14-Jährige Däne schon länger kein ungeschriebenes Blatt mehr. Dort gewann er mit seinem alten Team "AGF Esport Aarhus" bereits zahlreiche Turniere – meistens gegen deutlich ältere Gegner. Vor drei Jahren wurde er zum ersten Mal in FUT aktiv. Der erfahrene FIFA-Profi und Landsmann August Rosenmeier twitterte 2018 bereits:

Just realized we (in Denmark) have a kid who I believe is 12 years old winning loads of tournaments, beating some of the best players in Denmark on a regular basis including hitting decent results in WL. Maaaaad respect Anders!