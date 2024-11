30 Punkte, 15 Rebounds: Pöltl führt Toronto zum Sieg!

Jakob Pöltl liefert eine Galavorstellung: Mit 30 Punkten und 15 Rebounds führt der Wiener die Toronto Raptors zum 130:119-Sieg gegen Indiana – das 99. Double-Double seiner Karriere!

Jakob Pöltl zeigte sich am Montagabend in Topform: Mit 30 Punkten und 15 Rebounds war der Wiener maßgeblich am 130:119-Erfolg der Toronto Raptors gegen die Indiana Pacers beteiligt. Es war das dritte Double-Double in Serie und bereits das achte in dieser Saison für den 29-Jährigen. Insgesamt erreichte Pöltl damit zum 99. Mal in seiner NBA-Karriere doppelt zweistellige Werte.

Der Wiener Center glänzte nicht nur offensiv und defensiv, sondern schrieb auch einen weiteren Meilenstein: Gegen Indiana stand Pöltl zum 300. Mal in seiner NBA-Karriere in der Startformation. Zusätzlich zu seinen Punkten und Rebounds trug er mit zwei Assists, zwei Steals und zwei Blocks in 37:37 Minuten entscheidend zum Erfolg bei.

Raptors durchbrechen Niederlagenserie

Nach sieben Niederlagen in Folge konnten die Raptors endlich wieder jubeln. Der Kanadier RJ Barrett stach als Topscorer mit 39 Punkten hervor, während Pascal Siakam, ein ehemaliger Raptor, gegen sein Ex-Team ebenfalls ein Double-Double (25 Punkte, 10 Rebounds) erzielte. Toronto dominierte das Spiel und führte zeitweise mit bis zu 22 Punkten.

Raptors klettern aus dem Tabellenkeller

Mit dem dritten Saisonsieg (Bilanz: 3-12) gaben die Raptors die „rote Laterne“ der NBA ab. Neuer Tabellenletzter sind die Washington Wizards, die ihre neunte Niederlage in Folge einstecken mussten.

Pöltl bleibt auf Erfolgskurs

Am Donnerstag haben die Toronto Raptors die nächste Chance auf Punkte: Sie empfangen die Minnesota Timberwolves. Für Jakob Pöltl könnte es das 100. Double-Double in der NBA werden – ein weiterer Meilenstein in einer beeindruckenden Karriere.