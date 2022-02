Adidas wirbt mit Busen-Fotos – und entfernt sie wieder

Sport-Riese Adidas wirft mit Fotos von nackten Brüsten für den perfekten Sport-BH – und entfernt die Kampagne nach Sexismus-Vorwürfen gleich wieder.

"Support is everything" – mit diesem Slogan und den Bildern nackter Brüste warb Sport-Riese Adidas noch am Mittwoch auf seiner Österreich-Website. Am nächsten Tag war die Kampagne schon wieder offline – und die Brüste durch Frauen in Sportkleidung ersetzt.

Auf Instagram hingegen ist das Foto noch zu sehen.

Marketingexperten zeigen sich entsetzt über die Kampagne: "Als Frau bin ich schockiert, wenn ich das sehe", sagt etwa Marketingexpertin Karin Hirschi zu 20 Minuten. "Ich finde die Kampagne ist sexistisch und überschreitet die rote Linie. Männer würde man ja auch nicht nackt zeigen", so Hirschi.

Die Social-Media-User hingegen scheinen die Kampagne zu feiern. "Wirklich fortschrittlich und mutig! Danke, Adidas, wir haben alle verschiedene Formen und Größen", schreibt etwa eine Frau auf Twitter.