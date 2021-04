Aich/Dob feuert Coach während Finale

Aich/Dob hofft nach Trainer-Entlassung auf ein Wunder im Finale gegen Graz.

Völlig kurios: Aich/Dob liegt in der „best-of-seven“-Final-Serie gegen UVC Graz überraschend 0:3 zurück, hat nach der Niederlage am Sonntag und vor dem heutigen (20.20 Uhr/live ORF Sport +) womöglich entscheidendem Spiel in der Steiermark Trainer Matjaz Hafner beurlaubt. „Der Auftritt der Mannschaft in den letzten drei Finalspielen hat diesen Schritt notwendig gemacht, obwohl wir klarstellen, dass wir die Schuld nicht beim Trainer sehen, sondern auch die Verantwortung bei den Spielern sehen“, sagt Sportdirektor Martin Micheu, der nun bis Saisonende selbst übernimmt.

Micheu: ›Spieler fähig, ein Finale zu spielen‹

Micheu platzte bereits am Sonntag nach der 1:3-Heimpleite der Kragen, er tobte: „Ich bin zutiefst betrübt. Es ist bitter und traurig. Ich bin sprachlos. Einige Spieler sind nicht fähig, ein Finale zu spielen. Sie schaffen das nervlich nicht. Die Spieler, die das Spiel tragen sollten, lassen aus. Einige wissen nicht, was sie dem Verein und mir antun.“ Ob trotzdem noch die Wende gelingt? Der amtierende Volleyball-Meister aus Kärnten muss jedenfalls heute auswärts und dann noch drei weitere Male gewinnen, um noch den Titel zu verteidigen. Die Zeichen dafür stehen jedenfalls alles andere als gut...