Altmeister Thomas nach 16. Etappe wieder Giro-Leader

Geraint Thomas ist zum Auftakt der finalen Giro-Woche wieder ins Rosa Trikot gefahren.

Der ehemalige Tour-de-France-Champion aus Wales spielte bei regennasser Fahrbahn hinauf auf den Monte Bondone am Dienstag seine ganze Erfahrung aus. Thomas, der am Donnerstag 37 Jahre alt wird, musste sich im Sprint nur dem Portugiesen Joao Almeida geschlagen geben. Dritter wurde der Slowene Primoz Roglic (+25 Sek.).

In der Gesamtwertung führt Thomas nun mit 18 Sekunden Vorsprung auf Almeida und 29 auf Roglic. Der bisherige Leader Bruno Armirail aus Frankreich war wie erwartet chancenlos. Patrick Konrad rollte an der Seite von Armirail ins Ziel. Der Niederösterreicher durfte sich in einer Fluchtgruppe offensiv präsentieren, konnte aber bei der Tempoverschärfung von Almeidas UAE-Emirates-Team 8,5 Kilometer vor dem Ziel nicht mehr mit und landete auf Platz 18 (+4:24 Min.).

Konrad - sonst hauptsächlich als Edelhelfer für seinen deutschen Bora-Kapitän Lennard Kämna (Gesamt-6.) unterwegs - muss bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt weiter auf ein Top-Ten-Resultat warten und ist Gesamt-19. (+12:28). "Ich werde noch mal auf der nächsten Bergetappe etwas versuchen, ansonsten gebe ich Lenni meine volle Unterstützung", kündigte Konrad an. Zunächst aber werden am Mittwoch auf der 197 Kilometer langen Etappe von Pergine Valsugana nach Caorle die Sprinter ihre Chance bekommen.