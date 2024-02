Dr. Platzgummer operiert jetzt bei Frankfurt Galaxy

Stethoskop statt Football! Runningback Sandro Platzgummer verlässt die Raiders Tirol und wechselt aufgrund seiner medizinischen Karriere nach Frankfurt.

Das gab der Innsbrucker Verein am Donnerstag bekannt. Der 26-Jährige bat die sportliche Leitung um Auflösung seines bestehenden Vertrages, um sich verstärkt seiner Ausbildung zu widmen und sich mit einem Praktikum im Ausland auf seine berufliche Zukunft als Arzt vorzubereiten.

Genau genommen zieht es den ehemaligen NFL-Spieler, der drei Jahre lang bei den New York Giants unter Vertrag stand, zum European-League-of-Football-Konkurrenten Frankfurt Galaxy. „Es wird für mich eine besondere Erfahrung, an meiner Karriere als Arzt zu arbeiten und gleichzeitig auf dem höchsten Niveau in Europa zu spielen“, freute sich Platzgummer.

Däuber: »Türen stehen jederzeit offen«

Der gebürtige Tiroler kehrte im Vorjahr nach drei Jahren in New York wieder zu seinem Heimatklub zurück. Der 26-Jährige schaffte es 2020 über das International Pathway Program der NFL in die größte Football-Liga der Welt. Platzgummer war damit der erste österreichische Feldspieler, der bei einem Team in der NFL engagiert wurde. In der European League of Football kam der zukünftige Arzt in vier Spielen zum Einsatz, ehe er sich das Kreuzband riss.

„Wir hätten Sandro sehr gerne weiterhin in Silver and Black gesehen, verstehen aber seine Entscheidung, seinen Fokus verstärkt auf seine spätere berufliche Zukunft richten zu wollen. Die Türen stehen für Sandro jederzeit offen und wir würden uns freuen, wenn er wieder zurückkehrt“, betonte Ulz Däuber, General Manager Football.