(K)eine Pause für die Danube Dragons

Der letzte Spieltag des Grunddurchgang in der AFL steht an. Für vier Teams geht es nun schon um den Feinschliff in den Play-offs.

Während die Prague Black Panthers zum Abschluss die Graz Giants empfangen ist im Spiel der Runde schon alles entschieden. Die Giants haben in der K.o.-Phase das Heimrecht, die Panthers werden als Vierter zu den Vienna Vikings reisen müssen, bei denen es zum Schaulaufen gegen die Rangers aus Mödling kommt. Für den amtierenden Meister, die Danube Dragons, steht die lange Reise zu Schlusslicht Telfs am Programm.

Die Drachen werden voraussichtlich ihre Stars schonen. Platz 3 ist mit einem Sieg nicht mehr zu nehmen und nächste Woche steht mit dem Finale der CEFL gegen die Calanda Broncos das erste Saisonhighlight für das Team von Headcoach Fred Armstrong an. Es wird die Chance für einige Ersatzspieler werden sich mit vermehrter Spielzeit für höhere Aufgaben zu beweisen. Einer davon ist Running Back Kevin Stanisi. Der 18-jährige Eigenbauspieler wird allerdings die Reise in die Schweiz auf alle Fälle verpassen.

© Lana Gludowatz ×

Von Telfs geht es zur WM nach Kanada

Trotzdem gibt es für ihn keine Pause. Denn für ihn steht in den nächsten Tagen ein wahrer Reisemarathon am Programm. Am Freitag geht es von Wien nach Telfs, nach dem Spiel zurück in die Hauptstadt und am Sonntag um 6 Uhr in der Früh ist Treffpunkt für das U20-Nationalteam. Denn unsere Jung-Footballer heben nach Kanada ab um als einziges europäisches Team bei der U20-Weltmeisterschaft um Gold, Silber und Bronze zu kämpfen. Stanisi verrät im oe24-Talk: "Ich habe es mir genau angeschaut, ob es sich irgendwie ausgeht von Kanada zum Finale und wieder zurück zu fliegen, denn das wollte ich auf keinen Fall verpassen. Aber es geht sich einfach nicht aus und diese Chance bei der WM möchte ich mir auf keinen Fall entgehen lassen."

© GEPA ×

Stanisi, der als Back Up auch schon Erfahrung als Linebacker gesammelt hat, liebt den Sport. Als Kind begann er - wie so viele - mit Fußball, aber seine wahre Leidenschaft hat er beim American Football entdeckt. Nach der Tiroler Bergluft wird er nordamerikanische Football-Luft schnuppern können und will sich dort in die Notizblöcke der zahlreich vertretenen Scouts spielen.