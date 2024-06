U20-Team plant Coup bei WM in Kanada

Seit 2011 sind unsere Football Junioren unangefochtene Europameister. Nun gilt es auch sich auf WM- Ebene durchzusetzen, die erste Chance sich zu beweisen gibt es für die Spieler am 22. Juni (um 19 Uhr live auf ifaf.tv) gegen Gastgeber Kanada.

Gelandet in Edmonton berietete sich das Österreichische American Football U20 Nationalteam drei Tage lang auf ihr erstes WM Spiel. Am Samstag begannen die ersten Trainingseinheiten Vorort, nicht nur der Platz wurde bereits bespielt auch die Besprechungsräume wurden mit ausgiebigen Theorie-Einheiten eingeweiht. Die verbleibenden Tage werden intensiv genutzt um gegen den amtierenden Weltmeister die beste Leistung hervorbringen zu können.

"Eine Medaille soll her!"

Obwohl noch unklar ist mit welchem ihrer zwei Teams die Kanadier gegen Österreich antreten werden, lassen sich die Nationalteamspieler nicht aus der Ruhe bringen und gehen mit reichlich Selbstbewusstsein an den Start. Der Quaterback der Österreicher, Michael Szabo ,will sich in Amerika beweisen "Man kann gleich mal Amerika zeigen, was die Österreicher und Europäer drauf haben im Football. Die letzten Jahrzehnte wusste in den Staaten niemand, dass es Football überhaupt in Europa gibt. Österreich repräsentieren zu können und zu zeigen, was man kann, macht mich enorm stolz."

Lesen Sie auch Wiener Klubs beenden Saison mit Kantersiegen Am letzten Spieltag des AFL-Grunddurchgangs setzten sich die Wiener Spitzenklubs in eindrucksvoller Manier durch.

Ähnlich euphorisch äußert sich sein Teamkollege aus der Defense, Maximilian Grünsteidl "Eine Medaille soll her! Wir sind bereits einmal WM-Vierter geworden. Das Ziel ist mindestens Bronze, alles andere wäre eine Draufgabe, aber sicherlich machbar." Eines steht jedenfalls fest: auch wenn es dieses Jahr nicht klappen sollte mit der Medaille, fliegen die Athleten mit reichlich neuer Erfahrung im Gepäck nachhause.