Vikings-Star Hrouda will sich mit Titel verabschieden

Am Sonntag (17 Uhr) steigt in Wiener Neustadt der Austrian Bowl zwischen Rekordmeister AFC Vienna Vikings und Final-Debütant Prague Black Panthers.

Es ist angerichtet. Am Sonntag (17 Uhr) steigt der Austrian Bowl XXXIX in Wiener Neustadt zwischen den AFC Vienna Vikings und den Prague Black Panthers. Während der Rekordmeister aus Wien den ersten Titel seit 2017 (2020 gab es nur ein Best-of-Five gegen Graz um die Staatsmeisterschaft) holen will, können die Tschechen bei ihrer Endspiel-Premiere das erste ausländische Team in der Geschichte des AFBÖ sein, das sich den Titel holt.

Ein besonderes Spiel wird es vor allem für den frisch gebackenen Liga-MVP und langjährigen Vikings-Quarterback Nico Hrouda. Der mittlerweile 21-jährige Eigenbauspieler feierte vor fast genau drei Jahren sein Starter-Debüt im Trikot der Wikinger gegen die Tschechen .Damals feierte man einen souveränen 49:3-Sieg. "Ich hatte gegen Prag immer sehr gute Spiele. Ich kenne die Defense, ich keine einige Spieler. Ich habe Respekt vor ihnen, sie waren immer schon ein gutes Team", freut er sich auf das Wiedersehen im Endspiel.

© Jirgal ×

Doch das Duell gegen die Panthers weckt bei unserem Nationalteam-Quarterback nicht nur positive Erinnerungen. Im Juni des Vorjahres verletzte sich Hrouda ausgerechnet gegen Prag schwer, es war nicht nur die bislang letzte Heimniederlage, die die Vikings einstecken mussten, es war zugleich auch das einzige direkte Duell gegen die schwarzen Panther, in dem die Violetten nicht als Sieger vom Platz gingen. "Ich habe das Spiel aus dem Spital verfolgt, es war nicht schön. Am Ende haben wir sie im Halbfinale aber wieder besiegt und wir sind in den Austrian Bowl eingezogen", erinnert sich der Jungstar aus Wien an die bislang schwerste Zeit seiner Karriere. Nun steht aber definitiv sein letztes Spiel in der AFL am Programm. Nach der Saison will er in eine höhere Liga wechseln. Wohin steht aber noch nicht fest, denn zuerst galt die volle Konzentration dem Titelgewinn, erst dann kümmert er sich um den Sprung zu einem der Top-Teams in Europa, wobei er natürlich auf einen Platz im Kader seiner Vikings hofft.

Letztes Spiel in der AFL

Bei der anschließenden Niederlage im Austrian Bowl gegen die Danube Dragons war der Spielmacher in weiterer Folge auch zum Zusehen verdammt. Zum Zeitpunkt, als der 15-fache heimische Meister zuletzt das Finale für sich entscheiden konnte, war Hrouda 14 Jahre jung. Damals träumte er in der Jugend der Wikinger vom großen Coup im Austrian Bowl. Nun will er sich mit einem Ring verabschieden. Hrouda: "Der Ring ist der einzige Grund, warum ich heuer noch einmal zurückgekommen bin, das fehlt einfach noch. Ich war bei drei Austrian Bowls dabei, in einem habe ich gespielt. Letztes Jahr nach der Verletzung dachte ich mir, ich kann jetzt nicht ohne einen Austrian Bowl gehen. Ich habe zu viel Zeit und zu viel Arbeit investiert."

© Hannes Jirgal ×

Das ist mit ein Grund, warum viele der besten Spieler weiterhin im Kader der AFL-Mannschaft stehen und nicht bereits in die ELF gewechselt sind. Der gemeinsame Traum vom Titel vereint die Einheit aus Simmering. Bereits im Halbfinale kam es zum großen Wiener Derby, der Neuauflage der letzten zwei AFBÖ-Endspiele. Dort konnte man sich souverän mit 24:16 durchsetzen. Durch den Final-Einzug der Prager sicherte man sich dadurch bereits den Staatsmeistertitel. Hrouda will sich damit allerdings nicht zufrieden geben: "Wir wollen nicht nur Staatsmeister sein sondern den Austrian Bowl holen. Im Endeffekt war das Spiel gegen die Dragons nur ein Halbfinale für uns."

Damals sprachen viele, sogar Teamkollegen von einem vorgezogenen Finale. Dennoch musste man in den vergangenen zwei Wochen auf die große Aufgabe, den Austrian Bowl richten: "Die Dragons waren für uns der schwerere Gegner, weil viel mehr Emotionen hochkommen als gegen Prag", meint auch Hrouda.

MaxiMILLION Fine soll es richten

Beim Duell mit Prag wird es vor allem wieder auf Hroudas genialen Partner und Offense-MVP Maximillion Fine ankommen. 959 Receiving Yards und zwölf Touchdowns konnte der Wide Receiver im Grunddurchgang der AFL verbuchen. Drei davon gab es alleine beim 28:22-Sieg im März. Die Vikings-Offense war eine der wenigen, die die Abwehr rund um Defense-MVP Jalen Dennis. Der Defensive Back der Tschechen verhalf den Panthers zur besten Pass-Abwehr der ganzen Liga (117,8 Yards/Spiel).

Die Prager Underdogs wissen, worauf es beim Showdown in Wiener Neustadt ankommen wird. "Wir wissen, dass wir gegen dieses starke Wiener Team schnell und physisch gut spielen müssen. Jeder aus unserem Team, von den Veteranen bis hin zu den jungen Spielern, weiß, dass er am Sonntag eine ganz wichtige Rolle einnehmen muss", meint Head Coach Spencer Ford.

"Football-Nagelsmann" will seinen ersten Titel

Ihm gegenüber steht der Trainer des Jahres. Der Österreichische "Footbal-Nagelsmann" Benjamin Sobotka. Der 29-Jährige lebt rund um die Uhr für die Vienna Vikings. Neben seinem Posten als Head Coach in der AFL ist er maßgeblich an dem Aufbau und Struktur der Jugend-Teams beteiligt und ist zusätzlich als Defensive-Line-Coach im ELF-Teams der Vikings tätig.

© Hannes Jirgal ×

Er nimmt die Rolle als Favorit an: "Die Austrian Bowl am Sonntag ist das, worauf wir das ganze Jahr hingearbeitet haben. Nach zwei Finalniederlagen möchten wir dieses Jahr den letzten Schritt gehen und uns endlich die Austrian Bowl holen."

Nach dem hitzigen Halbfinal-Derby fokussierte er sich schnell auf den letzten großen Wurf einer Saison mit bisher nur einen Sieg (gegen die Graz Giants am vorletzte Spieltag d. Red.) Sobotka": Die Prager sind ein sehr ernstzunehmendes Team, mit einem sehr athletischen QB und einem super Running Back. In der Defense sind sie sehr vielfältig und spielen verschiedene Coverages und Blitzes. Sie sind sehr solide in allem, das sie machen und erlauben sich kaum Fehler. Nichtsdestotrotz wollen wir ihnen unser Spiel aufzwingen und unsere Stärken ausspielen:"