Austro-Basketballer ist jetzt Poker-Millionär

Dabei wollte der 26-jährige Österreicher eigentlich Karriere als Basketballer machen und träumte von der NBA. Verletzungen warfen den ehemaligen Spieler von Oberwart und BC Vienna aber zurück – Neugebauer musste seine Karriere beenden. „Ich hatte große Knie-Probleme, dann habe ich mit dem Pokern begonnen."

Your 2023 WSOP Europe Main Event Champion, Max Neugebauer!



26-year-old Austrian outlasted a record-breaking field of 817 entries to earn €1,500,000 and the first gold bracelet of his career.



Interview & Event Recap: https://t.co/pMP1NdR9Dt pic.twitter.com/nLr2IcbhD4