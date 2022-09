Gmunden überrascht in Champions-League-Quali

Die Swans Gmunden haben mit einem Sieg in der Qualifikation zur Basketball Champions League (BCL) überrascht.

Österreichs Vizemeister besiegte den estnischen Meister Pärnu Sadam am Mittwoch in der 1. Runde 82:80 (38:40). Topscorer Urald King besorgte den Erfolg mit einem Korb in letzter Sekunde. Die Esten hatten im Vorjahr BC Vienna eliminiert.

Beim Turnier in Belgrad ist am Freitag (17 Uhr) der dänische Champion Bakken Bears der nächste Gegner. Vor der Gruppenphase stünde anschließend noch eine dritte Runde für die Oberösterreicher an.