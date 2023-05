BC Vienna nach Zitter-Sieg gegen Klosterneubug als erster Finalist der heimischen Basketball-Liga

Der BC Vienna hat als erstes Team die Endspielserie der Basketball Superliga (BSL) der Männer erreicht. Der Titelverteidiger gewann am Donnerstagabend 98:88 (83:83, 33:41) n.V. gegen die Dukes Klosterneuburg und damit auch das dritte Duell mit den Niederösterreichern im "Best-of-five"-Halbfinale.

Die Swans Gmunden stellten durch ein 81:71 (44:33) gegen die Flyers Wels auf 2:1. Das vierte Spiel steigt am Sonntag (17 Uhr). Das Oberösterreich-Derby ging im dritten Anlauf erstmals nicht in die Verlängerung und brachte zudem den ersten Heimsieg. Die Swans setzten sich vor knapp 1.400 Zuschauern im zweiten Viertel erstmals zweistellig ab, mussten im Schlussabschnitt jedoch noch einmal zittern, als die Flyers bei 3:13 Minuten Restspielzeit auf zwei Zähler (68:66) herankamen, brachten danach aber den Erfolg ins Trockene. Damit haben sie am Sonntag auswärts Matchball auf den Finaleinzug. Flyers-Kapitän Christian Von Fintel bleibt der "Marathonmann" der Serie. Er war am Donnerstag zum dritten Mal über die volle Distanz im Einsatz.

Die Wiener, die sich bereits im Viertelfinale mit 3:0 gegen UBSC Graz durchgesetzt hatten, behielten ihre "weiße Weste" im Play-off, mussten dafür aber mehr als hart kämpfen. Erst mit Ablauf der regulären Spielzeit kamen sie zum Ausgleich, in der Extraperiode zogen sie dann rasch auf 90:83 davon. Klosterneuburg gelang nach einer über weite Strecken starken Leistung in den verbleibenden 3:12 Minuten kein Comeback mehr. Der Titelverteidiger hat nun neun Tage Pause, ehe am 20. Mai die Finalserie beginnt. Der Gegner steht frühestens am Sonntag und spätestens am kommenden Donnerstag fest. Gegen Gmunden würde Vienna auswärts starten, gegen Wels mit einem Heimspiel.