Bitteres Aus bei Heim-EM für Klinger-Schwestern

Dorina und Ronja Klinger sind bei der Beach-Volleyball-Europameisterschaft auf der Wiener Donauinsel in der Zwischenrunde ausgeschieden.

Das österreichische Nummer-eins-Duo verlor Donnerstagvormittag gegen die amtierenden Europameisterinnen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland mit 0:2 (-18,-9). Damit ist kein ÖVV-Frauenteam mehr im Turnier. Am Mittwoch waren Franziska Friedl/Katharina Schützenhofer und Eva Freiberger/Katharina Holzer in der Vorrunde gescheitert.

Die Klinger-Schwestern vergaben auf dem Center Court gegen die an Nummer sieben gesetzten Baltinnen im ersten Satz eine 15:11-Führung und gingen in Rückstand. Im zweiten Durchgang hatten Graudina/Samoilova die Partie im Griff und verwerteten ihren zweiten Matchball. Sie stehen damit im Achtelfinale.

"Wir haben gewusst, es ist ein sehr schweres Los, ein viel besseres Team kannst du nicht bekommen in dieser Elimination-Runde", erklärte Dorina nach der Partie gegenüber der APA. "Wir sind echt gut in den ersten Satz gestartet und haben es dann ein bisserl selber aus der Hand gegeben. Damit ist das Momentum gekippt und im zweiten Satz ist dann echt nichts mehr gegangen", so die 26-Jährige, bei deren Schwester Ronja nach dem Match bittere Tränen flossen. Das rot-weiß-rote Duo hat nun die Qualifikation für die Weltmeisterschaft im Oktober in Mexiko im Visier. "Das wäre unser Saison-Highlight, unsere erste WM überhaupt."