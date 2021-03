Blech! Gasser fliegt an Medaille vorbei

Olympiasiegerin Anna Gasser landete bei der WM in Aspen im Big Air auf dem undankbaren 4. Platz.

Kein Happy End für Anna Gasser bei der Weltmeisterschaft im amerikanischen Aspen: Die 29-jährige Kärntnerin verpasste nach Rang 5 im Slopestyle auch in ihrer Paradedisziplin Big Air die erhoffte Medaille und landete auf dem undankbaren 4. Platz. Auf eine Medaille fehlten der entthronten Big-Air-Königin, zuletzt Weltmeisterin und Olympiasiegerin in dieser Disziplin, gerade einmal 4,5 Punkte. Gold holte sich die kanadische Vize-Olympiasiegerin Laurie Blourin (177,75) Punkte, Silber ging an die Australierin Zoi Sadowski Synnott (176,75) und Bronze an die Japanerin Miyabi Onitsuka (174,5).