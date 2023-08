Box-Kampf zwischen Joshua und Whyte wegen positivem Dopingtest abgesagt

Das Duell zwischen dem ehemaligen britischen Schwergewichts-Box-Weltmeister Anthony Joshua und seinem Landsmann Dillian Whyte fällt aus.

Der Kampf sollte eigentlich nächsten Samstag in der O2-Arena in London stattfinden, wurde nach einer positiven Dopingprobe bei Whyte aber abgesagt. Das teilte der Veranstalter nach einer entsprechenden Mitteilung der zuständigen Anti-Doping-Agentur am Samstag mit. Es solle nun eine umfassende Untersuchung geben, hieß es weiter.

Der 35-jährige Whyte wollte gegen den 33-jährigen Joshua eigentlich Revanche für eine Niederlage im Dezember 2015 nehmen. Auch im Amateurbereich hatten beide schon gegeneinander gekämpft. Ob es nun noch zu einem weiteren Vergleich kommt, ist fraglich.