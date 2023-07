Vikings fordern in Austrian Bowl Titelverteidiger Dragons Brisantes Wiedersehen in der Austrian Bowl XXXVIII: In einer Neuauflage des Vorjahresfinales kämpfen am Samstag (19 Uhr/live ORF Sport+) Titelverteidiger Danube Dragons und Rekordsieger AFC Vienna Vikings in der St. Pöltener NV-Arena um die Meisterschaft der Austrian Football League (AFL).