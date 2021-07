Darts-Legende Andy Fordham verstorben

Andy Fordham - Darts-Weltmeister von 2004 - erlag im Alter von 59 Jahren an Organversagen.

Seinen Spitznamen, "The Viking", wählte er aufgrund seines Aussehens, mit dem er zum Liebling der Darts-Fans wurde. Nach seinem Weltmeister-Titel 2004 litt er an Übergewicht bevor er sich im letzten Jahr einer Darm-Operation unterziehen musste.

Sowohl bei den Fans, als auch bei den Spielern, ist die Trauer riesig:

Sad to hear the passing of a legend Andy Fordham our thoughts are with his family — Adrian Lewis (@jackpot180) July 15, 2021

Adrian Lewis, zweimaliger Weltmeister schrieb: "Traurig, vom Ableben einer Legende zu hören, unsere Gedanken sind bei seiner Familie."

God bless my friend Andy Fordham. What a pleasure it was been your friend and spending time with you. Thoughts are with his family. Cheers Hamlet — James Wade (@JamesWade180) July 15, 2021

James Wade meldete sich ebenfalls zu Wort. "Gott segne meinen Freund Andy Fordham. Was eine Ehre es war dein Freund zu sein und Zeit mit dir zu verbringen. Gedanken sind bei der Familie", so Wade.

Such sad news that Andy Fordham has died. A true legend and gentleman of the sport.

My thoughts are with his family and friends. — Rob Cross (@RobCross180) July 15, 2021

Rob Cross, Weltmeister von 2018, zeigte sich erschüttert: "Solch traurige Nachrichten, dass Andy Fordham gestorben ist. Eine wahre Legende und ein Gentleman des Sports. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden!“

Horrible to hear the awful news about Andy, a big man with big heart. My thoughts with Jenny and family tonight???? — Michael Van Gerwen (@MvG180) July 15, 2021

Die Nummer drei der Welt, Michael van Gerwen, schrieb: "Erschüttert, von den schlechten Nachrichten über Andy, einem Mann mit großem Herz. Meine Gedanken sind bei Jenny und der Familie."