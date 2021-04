Fivers verspielen Sieg gegen Hard

Hard kommt nach dem 27:25-Sieg gegen die Fivers in Wien dem Tabellenführer in der Tabelle immer näher.

Die Fivers Margareten haben am Sonntag das Schlagerspiel in der Bonusrunde der Handball-Liga gegen Hard verloren. Die Wiener mussten sich den Vorarlbergern in der eigenen Halle 25:27 (14:13) geschlagen geben. Dabei gaben sie lange Zeit im Schlager der Runde den Ton an, kurz vor Schluss vergaben die Fivers sogar noch die Chance auf den Sieg durch einen vergebenen Siebenmeter. Damit führen die zuletzt im Europacup gegen Berlin durch einen Coronafall zum Rückzug gezwungenen Fivers die Tabelle nur noch einen Zähler vor Hard und den punktegleichen Schwazern an, die am Samstag gegen Westwien Remis gespielt hatten.