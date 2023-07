Gall träumt bei Tour de France von Top 10 und Etappensieg

Am Ruhetag verriet Felix Gall seine Tour-Ziele: Top 10 & Etappensieg.

Nach einer eineinhalbstündigen lockeren Radrunde, Massage und Physiotherapie erschien unser Tour-Held frisch geduscht zur Zoom-Runde mit österreichischen Reportern. Abgesehen von einer ­„gewissen Grundmüdigkeit“ fühle er sich noch „ganz okay. Die ersten neun Tage sind schnell vorbeigegangen, was ein gutes Zeichen ist. Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich solche Belastungen gut verkraften und damit umgehen kann.“ Nach Paris sei es aber immer noch ein langer Weg.

Etappensieg, Gesamtwertung, Bergtrikot

Als Gesamt-16. (+9,46) liegt der Osttiroler seit Sonntag vor seinem aus­tralischen AG2R-Kollegen Ben O’Connor, womit er quasi die Kapitänsrolle übernehmen darf – mit Blick auf die Gesamtwertung: „Ein Top-10-Platz wäre ein Wahnsinn. Unrealistisch ist es jedenfalls nicht.“

Als Zweitem der Bergwertung bei nur 18 Punkten Rückstand auf Neilson Powless (USA) ist auch das gepunktete Trikot noch in Reichweite, doch das will er „in den nächsten Tagen eher auf die Seite schieben. Man kann nicht alles haben: eine Etappe, das Trikot und das Klassement. Ich werde mich jetzt sicher die nächsten Etappen zurückhalten und nicht unnötig Körner verschenken.“ Hauptziel ist ein Etappen-Sieg. Deswegen will er „nicht immer im Feld mitfahren, sondern auch in Fluchtgruppen gehen“.

Am Freitag Showdown auf Grand Colombier

Die heutige 10. Etappe startet in Vulcania, einer künstlichen Vulkanlandschaft, bei fünf Bergwertungen müssen die Radprofis 3.100 Höhenmeter bewältigen. Ende der Woche geht’s ins Hochgebirge, Highlight ist die 13. Etappe am Freitag mit Bergankunft am Grand Colombier (1.501 m ü. M.). Ganz nach dem Geschmack von Gall.