Für Frankreich-Legionär Robert Gardos ist beim WTT-Event in Lasko im Achtelfinale Endstation gewesen.

Der als Nummer acht gesetzte 42-Jährige unterlag dem Schweden Anton Källberg am Freitag in einem Krimi mit 2:3 (-8,7,9,-9,-9). Damit ist Österreich im Bewerb nicht mehr vertreten, da Daniel Habesohn wie auch Amelie Solja am Donnerstag bereits Auftaktniederlagen kassiert hatten.