Beim Premierensieg des Südkoreaners Lee Kyoung-hoon landet Österreichs Golf-Profi auf Platz 26.

Golfprofi Sepp Straka hat das PGA-Turnier in McKinney im US-Bundesstaat Texas auf dem 26. Platz beendet. Mit einer 70er-Runde fiel er auf dem Par-72-Kurs am Schlusstag mit gesamt 14 unter Par bzw. 274 Schlägen noch einen Rang zurück. Der Sieg ging an den 29-jährigen Südkoreaner Lee Kyoung-hoon, der sich mit 263 Schlägen vor dem US-Amerikaner Sam Burns (266) durchsetzte.