Nemecz so gut wie out

Mit einer 66er-Runde auf dem Par70-Golfkurs in Gotemba/Japan hat sich der Steirer Matthias Schwab am Freitag gerade noch ins Wochenende gerettet. Schlaggleich sowie ebenso nach einer 71er-Auftaktrunde und einer Steigerung liegt der Burgenländer Bernd Wiesberger im Cut-Bereich, er hat aber noch zwei Löcher seiner zweiten Runde am Samstag zu spielen. Diese wurde wegen Dunkelheit unterbrochen. Lukas Nemecz ist auch noch nicht im Clubhaus, aber mit zwei über Par so gut wie out.