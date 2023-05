Große Ehre für heimische Rugby-Liga-Auswahl

Eine Auswahl der besten Spieler der österreichischen Rugby-Liga durften sich am Dienstag einem Kräftemessen mit der britischen Polizei-Mannschaft stellen.

"So eine Möglichkeit erhält man nicht alle Tage." Ein Satz, den man am Heimplatz des Vienna Celtic Rugby Football Club vor dem Spiel gegen British Police Rugby in der Steinergasse, von nahezu allen Spielern hören konnte. Zwar konnten sich die Gäste aus Großbritannien am Ende klar mit 92:0 durchsetzen, für die Akteure, war es dennoch eine einmalige Erfahrung. So waren nach Spielende trotz der heftigen Abreibung nur strahlende Gesichter zu sehen.

Die heimische Auswahl bestand zum größten Teil aus Spielern des ungeschlagenen Staatsmeisters Vienna Celtic RFC, sowie Stade Rugby Club Wien und Donau Wien, doch auch Spieler aus Wiener Neustadt, Krems und Graz nutzten die Gelegenheit, sich der besonderen Herausforderung zu stellen.

Verband lockt Interessierte an

Rugby gilt weltweit zu einer der größten Teamsportarten, doch in Österreich ist der intensive Teamsport derzeit noch unter dem Radar. Dabei versucht sowohl der Verband, als auch die Mannschaften, alles um den mitreißenden Kontaktsport populärer zu machen.

Doch vor allem durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Auswirkungen, stellt die Verantwortlichen immer noch vor Herausforderungen. Durch Lockdowns und Verbot von Kontaktsportarten, verließen viele Junge ihre Vereine. Denn so hart es auch am Platz zugehen kann, es ist und bleibt der Sport der Gentlemen. Während es auf dem Pitch rasant zur Sache geht, herrscht rund um den Platz eine familiäre und freundschaftliche Atmosphäre.

Die Akteure der heimischen Liga sind Amateure, müssen jährlich viel Geld investieren, um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Mehrere Klubs stellen mittlerweile Jugend-Mannschaften, bieten interessierten auch regelmäßig Probetrainings mit weniger Kontakt an, um die Regeln und die Begeisterung näher zu bringen. Mehr Infos dazu finden Sie hier.