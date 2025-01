Handball-Wunder: Portugal und Brasilien im Viertelfinale

Portugal hat mit einem überraschend klaren 35:29 gegen den Olympia-Dritten Spanien am Freitag vorzeitig das Ticket für die K.-o.-Phase der Handball-Weltmeisterschaft gelöst.

Auch Brasilien ist nach einem 27:24 gegen Schweden für die Runde der besten acht Teams qualifiziert. Zum Abschluss der Hauptrunde genügt den Portugiesen am Sonntag gegen Außenseiter Chile bereits ein Unentschieden für den Gruppensieg, der ein Duell mit Deutschland am Mittwoch in Oslo perfekt machen würde.

Nur bei einem Ausrutscher der Südeuropäer könnte Brasilien mit einem Sieg gegen Spanien noch vorbeiziehen und einem Viertelfinale gegen Titelverteidiger und Olympiasieger Dänemark aus dem Weg gehen.