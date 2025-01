Sicherheits-Gipfel vor Ski-WM: "Müssen etwas tun"

ÖSV-Speed-Ladies auf der Kandahar in der "Jäger-Position" Ein Sprung ins "Himmelreich" über den "Eishang" hinab in die "Hölle": Für die ÖSV-Abfahrerinnen stehen am Samstag bei der Kandahar-Abfahrt (10.15 Uhr) und am Sonntag im Super-G (11.00 Uhr/jeweils ORF 1) in Garmisch-Partenkirchen einige der legendärsten Passagen des Weltcups an.