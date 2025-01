Showdown um Einzug in den Super Bowl

Die Saison der National Football League (NFL) biegt am Sonntag mit den beiden Conference-Championship-Spielen in die Zielgeraden ein.

Die Philadelphia Eagles empfangen die Washington Commanders zum NFC-Showdown (ab 21 Uhr im Sport24-LIVETICKER), im Anschluss gastieren die Buffalo Bills im Schlager bei Titelverteidiger Kansas City Chiefs (ab 00.30 im Sport24-LIVETICKER). Für die Chiefs geht es um die fünfte Super-Bowl-Teilnahme in den letzten sechs Spielzeiten, für die Bills um die erste seit 31 Jahren.

1994 hatte Buffalo zum vierten Mal in Folge das Endspiel der NFL verloren, ein schmerzhafter Rekord, der sich in die Seele der Bills-Fans gebrannt hat. Nun soll erstmals die Vince-Lombardi-Trophy her, doch zuvor müssen Quarterback Josh Allen und sein Team bei den topgesetzten Chiefs rund um Star-Spielmacher Patrick Mahomes bestehen. "Er ist einer der besten Footballspieler, die es je gab. Auch das Team ist eines der besten, die je zusammengestellt wurden", weiß Allen um die Schwere der Aufgabe.

Josh Allen gegen Patrick Mahomes

Der 28-jährige Ballverteiler der Bills hat im Gegensatz zu Mahomes bisher eine Topsaison gespielt und ist neben den Quarterbacks Lamar Jackson (Baltimore Ravens), Joe Burrow (Cincinnati Bengals) und Jared Goff (Detroit Lions) sowie Eagles-Runningback Saquon Barkley im Rennen um die Auszeichnung "Most Valuable Player" (MVP) der Saison. Im Grunddurchgang besiegten Allen und Co. die Chiefs daheim mit 31:20.

In den Play-offs der letzten Jahre hatte allerdings Kansas City unter Cheftrainer Andy Reid immer den richtigen "Game Plan" gegen Buffalo. Im Vorjahr sowie 2022 und 2021 behielten die Chiefs jeweils die Oberhand gegen die Bills. "Es ist ein großartiges Football-Team. Wir wissen, dass wir unser Bestes geben müssen, um einen Weg zum Sieg zu finden", warnte Mahomes, der mit seiner Truppe als erstes NFL-Team den dritten Super-Bowl-Sieg in Serie anpeilt.

Rookie-Quarterback Daniels als Washington-Hoffnung

In Philadelphia soll die Erfolgsgeschichte um Washington-Quarterback Jayden Daniels weitergehen. Der 24-jährige Rookie machte in seinem ersten NFL-Jahr aus den davor schwachen Commanders ein Siegerteam. Sein Passempfänger Terry McLaurin sagte, Daniels kenne nur einen Weg. "Er will bei nichts verlieren. Im Training akzeptiert er keine schlechten Spielzüge. Wenn ihm etwas nicht gelingt, wird es wiederholt." Zuletzt ist viel gelungen, nach den Play-off-Siegen bei den Tampa Bay Buccaneers sowie beim topgesetzten NFC-Team Detroit Lions sollen nun die Eagles gerupft werden.

Die Saisonbilanz gegen den Divisionsrivalen steht bei 1:1. Philadelphia hat im Grunddurchgang 14 seiner 17 Spiele gewonnen. In der ersten K.o.-Runde warf das Team von Trainer Nick Sirianni die Green Bay Packers raus, danach die Los Angeles Rams. Neben Quarterback Jalen Hurts ist Barkley das Herzstück der Eagles-Offensive. Einschließlich der Play-offs hält der Runningback in dieser Saison bei 2.329 erlaufenen Yards - der drittbeste Wert in der NFL-Geschichte.