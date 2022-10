Bittere Niederlage für die Fivers im Europacup. Gegen Heimilid Dalsbraut verlieren die Wieneer 29:30.

Die Fivers Margareten haben am Freitag ihr Zweitrundenhinspiel im European Handball-Cup gegen den isländischen Club KA Heimilid Dalsbraut vor Heimpublikum knapp 29:30 (15:12) verloren. Die Chance zur Revanche in der Retourpartie bietet sich für die Wiener bereits am Samstag (18.15 Uhr) erneut in der eigenen Halle.