Horror-Szene bei der Handball-EM

Samir Benghanem verdrehte sich das Knie und musste mit starken Schmerzen vom Platz getragen werden.

Schweden setzte sich in am Montag in Mannheim in einem echten Krimi gegen die Niederlande 29:28 durch – überschattet wurde das Spiel aber durch eine schwere Verletzung von Samir Benghanem.

© Getty ×

Der Niederländer, der bereits mit einem Truban spielte, wollte in der 42. Minute einen abgewehrten Ball von Schweden-Goalie Thulin fangen. Der 30-Jährige springt hoch, schnappt sich den Ball und kommt dann unglücklich auf dem Boden auf.

© Getty ×

Benghanems linkes Knie knickt übel nach außen weg. Der Niederländer bleibt auf dem Boden liegen und hat offenbar starke Schmerzen. Auch die Mitspieler sind geschockt, einige haben sogar Tränen in den Augen.

© APA/AFP/Kirill KUDRYAVTSEV ×

Allerdings dürfte die Verletzung nicht so schwer sein. Benghanem konnte das Match vom Spielfeldrand weiter verfolgen und musste nicht sofort ins Krankenhaus gebracht werden.