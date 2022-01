Handball-EM: Polen siegte, Österreich ohne Aufstiegschance

Dem abschließenden Duell Österreichs in Vorrundengruppe D mit dem ebenfalls chancenlosen Belarus am Dienstag kommt damit nur noch kosmetische Bedeutung zu.

Bratislava. Österreichs Handballmänner haben bei der Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei schon nach zwei Spielen keine Chance mehr auf den Aufstieg in die Hauptrunde. Direkt nach der 29:34-Niederlage der ÖHB-Auswahl gegen Deutschland feierte Polen in Bratislava am Sonntag einen 29:20-(14:11)-Sieg über Belarus und fixierte dank des Auftaktsiegs gegen Rot-Weiß-Rot so wie Deutschland vorzeitig das Weiterkommen.

Dem abschließenden Duell Österreichs in Vorrundengruppe D mit dem ebenfalls chancenlosen Belarus am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport +) kommt damit nur noch kosmetische Bedeutung zu.