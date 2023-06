Die Niederösterreicherin Viktoria Wolffhardt hat am Samstag im Canadier-Semifinale des Wildwasser-Weltcupauftakts in Augsburg als Semifinal-15. den Endlauf der Top Ten verpasst.

Am Samstag war sie im Kajak-Einzel Finaldritte geworden. Die zweifache Ex-Weltmeisterin Corinna Kuhnle steigt nächste Woche in Prag in den Weltcup ein. Die Kärntner Mario Leitner und Felix Oschmautz waren im Kajak-Einer 14. bzw. 18. geworden. Am Sonntag wird in Bayern noch im Kajak-Cross gefahren.