Scott Hall, in der WWE besser bekannt als Razor Ramon, ist nun tot. In Folge einer Hüftoperation, bei der es zu Komplikationen kam, erlitt Hall mehrere Herzinfarkte und war seitdem auf lebenserhaltende Maßnahmen im Krankenhaus angewiesen.

Wie US-Medien berichteten, hatten die Ärzte noch gewartet, bis sich Halls Familie verabschieden konnte und dann die Maschinen abgedreht.

The WWE family will forever remember Scott Hall as a gifted entertainer and 2-time WWE Hall of Famer, a loving father and a dear friend. pic.twitter.com/DC5VVnUsxd