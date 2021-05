Lehaci/Schwarz in Szeged Siebente

Die Olympia-Hoffnungen Lehaci/Schwarz beenden den Weltcup in Szeged auf Rang sieben.

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz haben nach Rang zehn über 500 m nun am Sonntag beim Weltcup in Szeged im Kajak-Zweier über 200 m den siebenten Rang belegt. Es fehlten 1,16 Sekunden auf die slowenischen Siegerinnen Spela Ponomarenko Janic/Anja Osterman. Lehaci/Schwarz sind über 500 m für Olympia qualifiziert.

"Wir sind mit dem gesamten Rennwochenende zufrieden und glücklich, dass uns heute eine gute Platzierung in der Weltspitze geglückt ist", werden Ana Lehaci und Viktoria Schwarz in einer Verbandsaussendung zitiert. Ihr nächster Einsatz ist kommendes Wochenende beim Weltcup in Barnaul (Russland).