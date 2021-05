Lehaci-Schwarz patzen bei Olympia-Test

Gut zwei Monate vor den olympischen Spielen in Tokio verpatzen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz einen wichtigen Olympia-Test.

Die Flachwasser-Kanutinnen Ana Roxana Lehaci und Viktoria Schwarz sind beim Weltcup in Szeged über 500 m nur im B-Finale vertreten. In ihrem Vorlauf landeten die für Olympia qualifizierten Österreicherinnen am Freitag nur an der fünften Stelle, stiegen damit aber ins Halbfinale auf. In diesem fehlte als Vierter ein Rang auf einen Platz im A-Finale. Es geht damit Samstagvormittag um die Ränge 10 bis 18. Am Sonntag nehmen sie noch das Rennen über die 200 m in Angriff.