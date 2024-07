Hudson-Smith in London mit Europarekord über 400 m

Lyles gewann den Männer-Sprint in 9,81 Sekunden bei Diamond-League-Meeting.

Knapp 60.000 Zuschauer haben am Samstag beim Diamond-League-Meeting in London einige internationale Leichtathletik-Highlights zu sehen bekommen. Der Brite Matthew Hudson-Smith stellte bei der olympischen Generalprobe über 400 m in 43,74 Sek. einen Europarekord samt Jahresweltbestzeit auf. Den 100-m-Sprint gewann US-Star Noah Lyles mit persönlicher Bestleistung von 9,81 Sek. Die Britin Keely Hodgkinson siegte über 800 m mit der JWBZ von 1:54,61 Min.

Hodgkinson ist damit nun die sechstschnellste Athletin aller Zeiten. Ebenfalls eine Jahresbestzeit schaffte die Jamaikanerin Nickisha Pryce über 400 m in 48,57 Sek.