"Männliche Boxerin": Neuer Wirbel um Auftritt auf Rotem Teppich

Es war der große Aufreger der Olympischen Spiele in Paris. Beim Frauen-Boxen fokussierte sich alles auf den Streit, ob die Algerierin Imane Khelif und Lin Yu-ting aus Taiwan überhaupt starten dürfen. Khelif, die bei der WM im Vorjahr noch ausgeschlossen worden war, setzte sich überlegen durch und holte schließlich die Goldmedaille.

Die Boxerin wurde während der Spiele in den sozialen Medien wüst beschimpft und angefeindet, in ihrer Heimat Algerien aber wie ein Superstar gefeiert. Rund 10 Wochen nach ihrem Triumph wurde die Athletin mit einer Trophäe geehrt und ging bei der Veranstaltung dafür auch über einen roten Teppich.

Olympic women’s boxer Imane Khelif attends and event wearing a ‘masculine’ suit.



The Algerian boxer sparked a gender row during the Paris Olympics with claims she was ineligible to compete as a woman. pic.twitter.com/XcntyzZ5Xo