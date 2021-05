Österreicher verpassen Finaltag in Budapest

Nach den letzten Vorläufen bei den Schwimm-Europameisterschaften auf der Langbahn in Budapest sind keine weiteren Österreicher mehr aufgestiegen.

Damit war Lena Grabowski am Sonntagabend (18.35 Uhr) im 200-m-Rückenfinale als letzte OSV-Athletin im Einsatz. Die 18-jährige Burgenländerin rechnet sich Chancen auf eine Medaille aus.

Am Vormittag waren ihre im Einsatz befindlichen Teamkollegen ohne Chance auf die Finali. Über 400 m Kraul schlug Claudia Hufnagl in 4:18,61 Minute als Dritte ihres Vorlaufs an, gesamt reichte es zu Rang 29. Marlene Kahler war nicht am Start.

In den beiden 4x100-m-Lagen-Bewerben schieden die rot-weiß-roten Teams ebenso aus: Bei den Männern wurden Bernhard Reitshammer, Christopher Rothbauer, Simon Bucher und Heiko Gigler nach 3:36,62 Minuten Zwölfte. Caroline Pilhatsch, Cornelia Pammer, Lena Kreundl und Lena Opatril waren in 4:12,92 Minuten das letzte gewertete Team auf Rang 20, zwei weitere Mannschaften dahinter wurden disqualifiziert.