Dem österreichischen Volleyball-Männerteam ist der Start in die Silver League des Europa-Verbandes missglückt.

Das ersatzgeschwächte Aufgebot von Teamchef Radovan Gacic mit zwei Neulingen unterlag am Freitagabend in Amstetten gegen Ungarn nach 2:0-Führung mit 2:3 (23,18,-20,-15,-13). Damit sind die Gastgeber am Samstag (20.25 Uhr) gegen Kroatien (3:1 gegen Luxemburg) schon unter Druck. Nur die ersten zwei nach der Rückrunde in Luxemburg steigen in das Final Four auf.

"Mit mehr Erfahrung passieren solche Sachen nicht"

Die Österreicher führten im dritten Satz schon 14:11, doch dann riss der Faden. Die Ungarn steigerten sich und gewannen die Oberhand. Sie entschieden den dritten sowie den vierten Satz klar für sich. Im Entscheidungsset lagen die Gastgeber meist zurück, machten zweimal einen Zwei-Punkterückstand wett, doch die Ungarn agierten weiterhin fast fehlerlos. Bei 14:13 verwandelten sie ihren zweiten Matchball.

"Die Ungarn haben alle Fehler in den ersten zwei Sätzen gemacht und dann fast keine mehr. Sie waren am Schluss stabiler, wir haben keinen Angriffsdruck mehr zusammenbekommen", resümierte Kapitän Peter Wohlfahrtstätter. Gacic sah in mangelnder Routine ein Manko seines Teams. "Mit etwas mehr Erfahrung werden solche Sachen nicht mehr passieren." Der Coach hatte im Vorfeld den Aufstieg in die Golden League als erklärtes Ziel ausgegeben. Dazu müsste das ÖVV-Team aber das Final Four am 5./6. Juni in Skopje gewinnen.

Turnier der Volleyball-Silver-League in Amstetten: