Paralympics: Afghanistan-Flagge von Helfer getragen

Eigentlich sollten zwei afghanische Athleten an den Spielen teilnehmen. Wegen der Taliban-Hölle in ihrem Heimatland, blieb ihnen eine Reise nach Tokio verwehrt. Umso stärker ist das Zeichen, dass bei der Eröffnungsfeier gesetzt wurde. Als Symbol der Solidarität, mit den in Angst und Krieg lebenden Athleten, wurde die afghanische Flagge bei der Zeremonie ins Olympia-Stadion getragen.

Als Erste durften die Teilnehmer des Flüchtlingsteams einlaufen. Ein freiwilliger Helfer der Paralympics trug die Flagge an Position 5 in die Arena. Paralympic-Boss Andrew Parsons sagte vor der Zeremonie: "Das ist ein besonderes Highlight. Es sei eine Nachricht des Friedens".

Der Gänsehaute Moment, als die Afghanische Mannschafts ins Stadion, eingelaufen wären... The Moment of the #Paralympics, to wear the #Afghanistan Flag, without Athlets, to the unrest in the Country... #Tokyo2020 #OpeningCeremony pic.twitter.com/c4gQhynFTP