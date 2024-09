× Starke heimische Paralympic-Bilanz

Die Paralympischen Spiele in Paris sind für Österreich mit vier Medaillen und 14 Diplomplatzierungen zu Ende gegangen.

Für das Paralympic Team Austria waren es erfolgreiche Spiele mit Höhen und Tiefen, verlässlichen Routiniers und hoffnungsvollen Debütant:innen. „Wir hätten uns natürlich die eine oder andere Medaille mehr erhofft, aber Paralympics sind kein Wunschkonzert“, sagt ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat.

© ÖPC/GEPA Pictures ×

14 Mal unter den Top-8

Markus „Mendy“ Swoboda sorgte für den sportlichen Schlusspunkt aus österreichischer Sicht. Der oberösterreichische Para-Kanute fuhr am Sonntag im Va’a ins A-Finale und dort auf Rang acht. Es war die 14. Diplomplatzierung (Top-8; Anm.) bei den Paralympics für das 23-köpfige Paralympic Team Austria, das außerdem über vier Mal Edelmetall durch Para-Cycler Thomas Frühwirth (Einzelzeitfahren, Straße), Para-Triathlet Florian Brungraber und Para-Leichtathletin Natalija Eder jubeln durfte.

© ÖPC/GEPA Pictures ×

ÖPC-Präsidentin begeistert

„Wir sind unglaublich stolz auf unsere Medaillengewinner:innen, die am Tag X ihre Bestleistungen abrufen konnten. Sie sind Vorbilder für junge Sportler:innen, wie unser Jugendcamp einmal mehr eindrucksvoll gezeigt hat oder für Menschen, die nach einem Unfall behindert sind und einen neuen Lebenssinn suchen“, sagt ÖPC-Präsidentin Maria Rauch-Kallat, die aber auch allen anderen Teilnehmer:innen noch einmal zu ihren Leistungen gratuliert.

Montag kehrt unser Team zurück

Am Sonntagabend steht noch die Schlussfeier im Stade de France (live auf ORF Sport+) auf dem Programm. Am Montag reist das Paralympic Team Austria mit Austrian-Flug OS 416 nach Österreich, wo am VIP-Terminal des Flughafens Wien der Medaillenempfang stattfindet.