Radsport: Sagan feiert Sieg nach Corona-Comeback

Die vorletzte Etappe der Katalonien-Radrundfahrt von Tarragona nach Mataro (194 km) hat am Samstag im Massensprint einen Erfolg von Ex-Weltmeister Peter Sagan gebracht.

Der Slowake feierte vor dem Südafrikaner Daryl Impey und Juan Sebastian Molano aus Kolumbien den zweiten Sieg für das deutsche Bora-Team in Folge. Am Vortag hatte Lennard Kämna als Ausreißer gewonnen. Sieger Sagan war zuvor an Corona erkrankt worden und feierte sein Comeback.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich vor dem Finale am Sonntag mit Start und Ziel in Barcelona nichts. Die Ineos-Mannschaft steuert mit Adam Yates vor Richie Porte und Geraint Thomas auf einen Dreifacherfolg zu. Hermann Pernsteiner liegt über eine halbe Stunde zurück an der 51. Stelle, am Samstag kam der niederösterreichische Kletterspezialist aus dem Bahrain-Team als 61. ins Ziel.