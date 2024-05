Tierischer Schock bei Giro d'Italia: Vierbeiner läuft mitten auf die Strecke

Bei der derzeit stattfindenden Giro d’Italia 2024 kam es zu einem kurzen Schockmoment.

Denn auf der Strecke der Grand Tour fand sich plötzlich ein Vierbeiner wieder der nur knapp mit dem Schrecken davon kam. Die Fahrer des Straßenradrennens hatten einen Moment damit zu kämpfen den Hund nicht zu überfahren um gar auch einen Massencrash zu verhindern.

Vierbeiner lief mitten auf die Strecke

Nutzer auf X meldeten sich direkt nach dem Vorfall zu Wort. Eine schrieb: "Huch! Wer hat den Hund rausgelassen? Gruselig."

Yikes! Who let the dog out? Scary. #GirodItalia — Irene Rabinowitz ???????? (@irenerabinowitz) May 14, 2024

Giro d’Italia 2024

Der Giro d’Italia 2024 ist die 107. Austragung der italienischen Grand Tour. Das Straßenradrennen startete am 4. Mai 2024 in Turin und geht am 26. Mai 2024 in Rom zu Ende. Die Rundfahrt führt über 21 Etappen und beinhaltete zwei Ruhetage. Der Giro d’Italia ist auch im Jahr 2024 ein Teil der UCI WorldTour.