Chaos-Anstieg verhindert Gall-Coup im Baskenland

Der Rückstand des AG2-R-Fahrers auf den dänischen Sieger Jonas Vingegaard betrug nach 162,8 km von Errenteria nach Amasa-Villabona zwölf Sekunden. Der Gewinner der vorjährigen Tour de France setzte sich zwei Sekunden vor den Spaniern Mikel Landa und Enic Mas durch. Gesamt führt Vingegaard fünf Sekunden vor Landa, Gall ist 18. (+35 Sek.).

Für Wirbel sorgt ausgerechnet der Schluss-Anstieg. Am letzten Kilometer mussten die Fahrer bei der World-Tour-Rundfahrt eine Rampe mit bis zu 21 % Steigung zurücklegen. Gall lauerte auf einen Berg-Sprint.

Au classement général, Felix est 18e à 35" du leader.



In the general classification, Felix is ​​18th, 35" behind the leader.