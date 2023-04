Felix Gall ist am Donnerstag auch auf der vierten Etappe der Baskenland-Radrundfahrt im Spitzenfeld gelandet.

Der 25-jährige Osttiroler vom Team AG2R kam nach Rang sieben am Vortag auf Platz acht ins Ziel. Den Tagessieg in Santurtzi bei Bilbao holte sich erneut der dänische Tour-de-France-Sieger Jonas Vingegaard, der seine Gesamtführung ausbaute. Gall verbesserte sich in der Gesamtwertung mit 50 Sekunden Rückstand auf Rang 13. Das World-Tour-Rennen endet am Samstag in Eibar.