Hayter gewinnt 2. Etappe bei Tour de Romandie

Der englische Radprofi Ethan Hayter hat die zweite Etappe der Tour de Romandie gewonnen.

Der 24-Jährige setzte sich am Donnerstag nach 162,7 hügeligen Kilometern von Morteau nach La Chaux-de-Fonds in der Schweiz im Zielsprint überlegen vor dem Spanier Juan Ayuso und Romain Bardet aus Frankreich durch. Hayter übernahm aufgrund von zehn Bonussekunden auch die Führung in der Gesamtwertung. Als bester Österreicher fuhr Gregor Mühlberger als 15. über die Ziellinie.

Am Freitag steht ein Zeitfahren über 18,75 km rund um Chatel-Saint-Denis auf dem Programm, am Sonntag endet die Rundfahrt in Genf. Beim Vorbereitungsrennen auf den Giro d'Italia (ab 6. Mai) fährt allerdings keiner der Topfavoriten auf den Giro-Sieg mit.