Pogacar gewinnt Tour de France und macht das Double perfekt

Mit einem Vorsprung von über sechs Minuten gewinnt Tadej Pogacar die Tour de France. Nach seinem Sieg beim Giro d'Italia im Mai feiert damit erstmals seit 26 Jahren ein Radprofi das Double.

Tadej Pogacar hat die Tour de France und damit als erster Radprofi seit 26 Jahren das Double aus Tour und Giro d'Italia gewonnen. Der Slowene sicherte sich den Gesamtsieg am Sonntag in Nizza vor dem dänischen Titelverteidiger Jonas Vingegaard. Im Mai hatte Pogacar bereits die Italien-Rundfahrt gewonnen.

Das abschließende Einzelzeitfahren über 33,7 Kilometer von Monaco nach Nizza gewann Pogacar ebenfalls. Zweiter wurde Vingegaard vor dem Belgier Remco Evenepoel. Dasselbe Bild ergab sich im Gesamtklassement, wo Pogacar 6:17 Minuten vor Vingegaard und 9:18 vor Evenepoel lag.

Das Trikot des besten Bergfahrers sicherte sich Olympiasieger Richard Carapaz als erster Ecuadorianer. In der Wertung für das Grüne Trikot des punktbesten Profis gab es in Biniam Girmay aus Eritrea ebenfalls einen Premieren-Sieger. Zeitfahr-Weltmeister Evenepoel sicherte sich bei seiner ersten Tour-Teilnahme das Weiße Trikot des besten Jungprofis.

Siebter Profi mit Double

Zwei Siege im selben Jahr bei den beiden wichtigsten Landesrundfahrten der Welt waren zuletzt dem Italiener Marco Pantani 1998 gewonnen. Zuvor feierten nur der Spanier Miguel Indurain, die Franzosen Bernard Hinault und Jacques Anquetil, der Belgier Eddy Merckx und der Italiener Fausto Coppi Double-Siege.

Pogacar war am Sonntag bereits mit einem Vorsprung von über fünf Minuten vor Vingegaard in das Einzelzeitfahren gegangen. Auf dem enorm anspruchsvollen Kurs von seiner Wahlheimat nach Nizza geriet der Gesamtsieg nie in Gefahr, stattdessen baute der 25-Jährige seinen Vorsprung sogar noch aus.

Mit insgesamt sechs Etappensiegen beendete Pogacar seine bisher stärkste Tour. So viele Tageserfolge verzeichnete zuletzt der Brite Mark Cavendish bei der Tour 2009. In diesem Jahr stieg Cavendish mit insgesamt 35 Erfolgen zum Rekord-Etappensieger auf und beendete die Rundfahrt auf dem letzten Platz.