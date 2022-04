Rad-Star Colbrelli wurde Defibrillator eingesetzt

Dem italienischen Radstar Sonny Colbrelli ist nach seinem Kollaps samt Herzstillstand vor zwei Wochen ein subkutaner Defibrillator eingesetzt worden.

Das gab das Bahrain-Team des Paris-Roubaix-Siegers am Samstag nach Colbrellis Entlassung aus einer Klinik in Padua bekannt. Das am Donnerstag eingepflanzte ICD-Gerät soll etwaige auftretende Herzrhythmusstörungen überwachen und korrigieren, so das behandelnde Ärzteteam.

Über die Auswirkungen auf die weitere Karriere des 31-Jährigen wurden keine Angaben gemacht. Colbrelli war am 21. März im Ziel der ersten Etappe der Katalonien-Rundfahrt bewusstlos zusammengebrochen. Nach erfolgreicher Wiederbelebung durch Notfallmediziner und einigen Tagen in einem spanischen Krankenhaus hatte man den Europameister vor einer Woche nach Italien überstellt.