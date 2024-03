Unglaublicher Pogacar gewinnt "Strade Bianche" nach 80-Kilometer-Solofahrt

Der Slowene Tadej Pogacar hat seine Ausnahmestellung im Radsport mit einer weiteren Sonderleistung unterstrichen.

Der 25-jährige UAE-Profi gewann am Samstag bei seinem ersten Renneinsatz der Saison den italienischen Eintagesklassiker "Strade Bianche" nach einer 80 km langen Solofahrt in überlegener Manier. Pogacar triumphierte nach 215 km in der Toskana, 71 davon auf den namensgebenden weißen Naturstraßen, 2:44 Minuten vor dem Letten Toms Skujins.

Pogacar hatte 81 km vor dem Ziel auf einem der längsten Schotterabschnitte erfolgreich aus einer Spitzengruppe angegriffen. Zwischenzeitlicher Regen hatte das heuer um 30 km verlängerte Rennen mit 3.700 Höhenmetern noch verschärft. Einer der Leidtragenden war Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe, der 2019 siegreiche Soudal-Fahrer schied nach einem Sturz aus.

Bei den Frauen (137 km) gewann wie 2022 Weltmeisterin Lotte Kopecky (SD Worx). Die Belgierin hängte die Italienerin Elisa Longo Borghini (Lidl/+ 4 Sek.) im letzten Anstieg ab. Ihre Teamkollegin und Vorjahressiegerin Demi Vollering (NED/26) wurde Dritte. Die Tirolerin Christina Schweinberger aus der Fenix-Equipe wurde zwei Minuten zurück 15.