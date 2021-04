Straka beendet Turnier in Texas schwach

Nach einer 73er Runde fällt Österreichs Golf-Ass Sepp Straka beim PGA-Turnier in Texas aus den Top 60 raus.

Golfprofi Sepp Straka hat bei den Texas Open in San Antonio ein schlechtes Wochenende verzeichnet. Nach einer 74 am Samstag musste sich der Austro-Amerikaner zum Abschluss mit einer 73er-Runde von eins über Par begnügen, dadurch wird er das PGA-Turnier außerhalb der Top 60 beenden. Die meisten Spieler hatten ihre letzte Runde am späten Sonntagabend (MESZ) noch nicht beendet. Bernd Wiesberger hatte bei der Masters-Generalprobe den Cut verpasst.