Titelverteidiger O'Sullivan bei Snooker-WM ausgeschieden

Snooker: Higgins peilt seinen vierten WM-Titel an In Sheffield kommt es ab Samstag bis zum Finale am 3. Mai bei der 75. Snooker-WM zum Gipfeltreffen der 32 besten Spieler der Welt. Titelverteidiger ist der Schotte John Higgins. Der 35-jährige Weltranglisten-Erste, auch als "The Wizard of Wishaw" bekannt, gewann im Vorjahr nach 1998 und 2007 seinen dritten WM-Titel durch einen klaren 18:9-Finaltriumph über den Engländer Shaun Murphy.